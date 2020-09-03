Son dakika haber | SPOR Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Asansör takım olmayacağız Son dakika haberlerine göre SPOR Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Asansör takım olmayacağızMustafa AKIN İstanbul,(DHA) -Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SPOR Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Asansör takım olmayacağız

Mustafa AKIN İstanbul,(DHA) -

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) basın mensuplarıyla bir araya geldi. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona; Prof. Dr. Lütfü Savaş'ın yanı sıra Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, Hatayspor TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Sunar, kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı ile basın mensupları katıldı. Lütfü Savaş, yaptığı konuşmada, Hatayspor, Hatay'ın kendine has özellikleriyle Süper Lig'de olacak. Herkes 'Asansör takım olacak mı' diye konuşuyor ama biz hiç asansöre binmedik. Dizlerimizin üzerinde buralara geldik ve dizlerimiz nasır tuttu. İnşallah ilk maçtan itibaren, sizlerin 2 yıldır yaptığınız sempati yazılarını, bu sene de gazetelerde göreceğiz, televizyonlarda radyolarda duyacağız dedi.

OĞUZ TONGSİR HATAYSPOR BİLEĞİNİN HAKKIYLA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'u ve Hataylı dostları ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. 1967 yılında kurulmuş olan bir kulüp ve 53 sene sonra Süper Lig'e terfi etti. Hatay, Türkiye'de sempati toplayan ve hoşgörünün çokça var olduğu bir ilimiz. Geçen sene hiçbir maçını kaçırmadığım Hatayspor, bileğinin hakkıyla Süper Lig'e yükseldi. Dileğimiz, bu sene de iyi skorları alsın ve şehir olarak topladığı sempatiyi takım olarak da toplasın. Hatayspor'un sponsorları da burada. Onlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ DİZLERİMİZİN ÜZERİNDE BURALARA GELDİK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş ise yaptığı açıklamada, Bize son 2 yılda çok destek verdiniz. Bizi önce sempati şampiyonu yaptınız, ardından da gerçek şampiyon olan bizleri ağırlıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman sporu kirletecek hiçbir harekette bulunmadılar. Bundan sonra da Hatayspor, Hatay'ın kendine has özellikleriyle Süper Lig'de olacak. Herkes 'Asansör takım olacak mı' diye konuşuyor ama biz hiç asansöre binmedik. Dizlerimizin üzerinde buralara geldik ve dizlerimiz nasır tuttu. Amatör ruhla çalışan arkadaşlarımız, şampiyon olduktan sonraki gün amatör ruhla çalışmaya devam ettiler. İnşallah ilk maçtan itibaren, sizlerin 2 yıldır yaptığınız sempati yazılarını, bu sene de gazetelerde göreceğiz, televizyonlarda radyolarda duyacağız diye konuştu.

HATAYSPOR LİGE LEZZET KATACAK

Lütfü Savaş, Hatay kıyıda köşede bir yer olabilir ama Hatay, 20 yıl esaret altında kalmış, bağımsızlık mücadelesi vermiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 16 sene sonra bağımsızlığını kazanmış ve canı gönülden isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin şehri olmayı istemiştir. Hatay'ın gözü Ankara'ya bakıyor. Hatay'da her siyasi görüşten insan görmek mümkün ama hepsi de Ay-Yıldızlı bayrağa canı gönülden bağlı. 9 yıldır savaşın gölgesinde olmasına rağmen çıt çıkarmadan sevgiyle birbirine bağlanmış bir şehir. Bütün bu özellikleri inşallah Hatayspor'la birlikte Süper Lig'de de sizlerle paylaşacağız. Bizden ne hakemler, ne federasyon ne de yazarlarla ilgili sıkıntılı kelimeler duyamayacaksınız. Biz biraz gelenekseliz. Geçmişte kim bizim elimizden, parmağımızdan tuttuysa, biz de güzel günlerimizi bu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bizlere kapısını sonuna kadar açan dostlarımız oldu. Hatayspor lige lezzet katacak. En güzeli de ahenk katacak diyorum. Buradaki tüm dostlarımıza bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA