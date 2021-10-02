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Son dakika haber | Hamdi Yılmaz: "Kişisel hatamızdan gol yedik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber | Hamdi Yılmaz:

Son dakika spor haberi: Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Tuzlaspor karşısında kişisel hatalarından dolayı gol yediklerini ifade etti.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Tuzlaspor karşısında kişisel hatalarından dolayı gol yediklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sahaya iyi bir oyun yansıttıklarını aktaran Yılmaz, "Rakibe pozisyon vermedik. Kendi kişisel hatamızdan gol yedik fakat oyun içerisinde hakemin de rolü çok büyüktü penaltımızı vermedi, kırmızı göstermesi gereken yerde kart göstermedi. Bunun yanında bir futbolcu tam 3 kez yatmasına rağmen sarı kart gösterip onu oyuna teşvik etmedi. Oyunun temposunu yükselttik ama olmayan faullerle hakem oyunun temposunu düşürdü. Futbolcularımı kutluyorum. Bunu devam ettirdiğimiz sürece kendi sahamızda Kocaelispor maçıyla çıkışa geçeceğimiz ümit ediyorum. Milli maç arasında daha iyi kosantrasyon sağlamak için çalışacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Haber: Son dakika haber | Hamdi Yılmaz: 'Kişisel hatamızdan gol yedik' - Haberler Spor
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