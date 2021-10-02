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Son dakika haber... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçını kazandı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Son dakika haber... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçını kazandı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Fenerbahçe HDI Sigorta, diğer setleri 25-22, 26-24 ve 25-16 önde tamamlayarak mücadeleden 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, AXA Sigorta Efeler Ligi ilk haftasında 10 Ekim Pazar günü Cizre Belediyesi ile karşılaşacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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