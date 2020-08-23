Son dakika haber... Spor camiasından Giresun için geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haber... Spor camiasından Giresun için geçmiş olsun mesajı

Son dakika gelişmesine göre Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarıyla Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Son dakika haber... Spor camiasından Giresun için geçmiş olsun mesajı
23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:46

Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarıyla Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun geçmiş olsun mesajında, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ise mesajında, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu da "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz." görüşlerine yer verildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Üç büyükler"in mesajları

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin mesajında şunlar kaydedildi:

"Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Galatasaray Kulübünün paylaşımında da "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ankara kulüplerinin mesajları

MKE Ankaragücü kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği kulübünün paylaşımında da, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Diğer Süper Lig kulüpleri de Giresun'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

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