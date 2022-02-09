Son dakika haber! SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

ÇANKIRI (DHA) - SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

ANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Pekin'de gençlerimiz ilkleri yaşattılar. Tabii bu öncelikli olarak tesis altyapısıyla ortaya çıkan bir faktör. Sonra gençlerimizin inancıyla, gayretiyle ortaya çıkan bir faktör dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni inceledi. Bakan Kasapoğlu, Çankırı'nın özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir il ve kış sporlarıyla ilgili de avantajlarının olduğuna dikkati çekerek, kente kazandırdıkları projelerin yanı sıra başladıkları projelerin de çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Çankırı'da gerek sporla gerekse gençlikle ilgili çalışmalar olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Hamdolsun gençlerimizin, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı mutlu ediyor. Ben bu vesileyle hem değerli milletvekillerimize, değerli Valimize, yerel örgütlerimize, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Bu bir iş birliği, sinerji meselesi, biz bu sinerjiyi Çankırı'da çok güçlü bir şekilde yakaladık ve inşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam ettireceğiz ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KIŞ SPORLARINDA DA ANLAMLI BİR SEVİYEYE GELDİ

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara işaret eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Pekin'de gençlerimizin gerçekleştirdiği ilkler, gerek Arda'nın, gerek Furkan'ın. Bu anlamda ilkleri yaşattılar. Tabii bu öncelikli olarak tesis altyapısıyla ortaya çıkan bir faktör. Sonra gençlerimizin inancıyla, gayretiyle ortaya çıkan bir faktör. Hakikaten Kayseri'den Hakkari'ye, Hakkari'den Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Bursa'ya ve Çankırı'da hakikaten hem pistleriyle... Burada biliyorsunuz 2 pistimiz var, 2 bin 500 ve 4 bin 700 metre olmak üzere çok güzel bir telesiyej sistemimiz var. Yılda 200 bin kişinin geldiği, günü birlik, kalmalı olarak geldiği bir spor turizmi imkanı var. Tabii bunları geliştireceğiz. Bizim bu anlamda hedeflerimiz büyük, uluslararası anlamda çalışmalarımız var. Spor turizmini geliştirme noktasında, önemli bir destinasyon olması noktasında özellikle Yıldıztepe ve Ilgaz'la ilgili çalışmalarımız var. Bunları hem altyapı olarak hem de iş birlikleri olarak gerek diğer bakanlıklarımızla gerek yerel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceğiz diye konuştu.

İSTANBUL'DA AVRUPA'NIN EN KAPSAMLI, EN MODERN BUZ TESİSLERİMİZDEN BİRİNİ AÇACAĞIZ

Kış sporlarının geniş bir alanı olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında kış sporu salonlarımız var. Erzurum başta olmak üzere açık tesisler noktasında çok ciddi atlama kulelerinden kayak tesislerine ayrı bir çalışma varken bir yandan da salon çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Avrupa'nın en kapsamlı, en modern buz tesislerimizden birini açacağız. Bu anlamda çalışmalarımız, iddiamız devam edecek. İşte o iddianın ayak seslerini de Kış Olimpiyatları'nda gençlerimiz bize gösteriyor. Tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz, önünü açıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimizi her alanda gerçekleştirdiğimiz gibi daha büyük hedeflere millet olarak sporcularımızla yürüyeceğiz.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra kar motoruyla Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni gezdi.