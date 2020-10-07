Son dakika haber: Sözcü Aksoy: AİHM kararı, hukuki dayanaktan yoksundur
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Son dakika haber: Sözcü Aksoy: AİHM kararı, hukuki dayanaktan yoksundur

07.10.2020 05:36 | Son Güncelleme: 07.10.2020 05:40
Son dakika haber: Sözcü Aksoy: AİHM kararı, hukuki dayanaktan yoksundur

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye yönelik ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye yönelik ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AİHM'in kararı hakkında yazılı açıklama yaptı. Söz konusu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu kaydeden Aksoy, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur. Ermenistan'ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur" denildi.Açıklamada, AİHM'in çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etttiği ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu gösterdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "AİHM, ne yazık ki malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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