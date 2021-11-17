Son dakika haber: Soymaya çalıştıkları kuyumcunun çalışanını yaraladıkları iddiasıyla iki sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, soygun amacıyla gittikleri kuyumcuda çalışanı tabancayla yaraladıkları iddia edilen tutuklu iki sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasıyla tutuklu A.C.S. ve C.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 19 Ekim'de sanıkların maskeli bir şekilde merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda kuyumcu dükkanı çalışanı Ekrem T'yi (48) iş yerinin önünde silahla vurup kaçtıkları belirtildi.

Sanıkların yüzleri maskeli ve silahlı şekilde kuyumcuya soygun amacıyla gittikleri anlatılan iddianamede, zanlıların Ekrem T'den iş yerinde tehditle altın istedikleri ifade edildi.

İddianamede, A.C.S. ve C.D'nin bu taleplerinin reddedilmesi üzerine Ekrem T'yi silahla yaralayıp altınları da alamadan kaçtıkları bilgisine yer verilerek, sanıkların "silahla yağma" suçundan cezalandırılması istendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde, 19 Ekim'de kuyumcu çalışanı Ekrem T'ye iş yerinin önünde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açılmış, bacağından yaralanan Ekrem T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Yakalanan zanlılar A.C.S. ve C.D. tutuklanmıştı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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