Son dakika haber... Soylu: "Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz"
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Son dakika haber... Soylu: "Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz"

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KARS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KARS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısında konuştu. (1)

Son dakika haber... Soylu: 'Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz'
Son dakika haber... Soylu: 'Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz'
Son dakika haber... Soylu: 'Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz'
Son dakika haber... Soylu: 'Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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