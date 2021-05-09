Son dakika haber... Soylu: "Ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz"
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KARS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısında konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KARS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer