Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü

Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivaslı Şehit Ahmet Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile şehit babası Kenan Kargavuş ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivaslı Şehit Ahmet Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile şehit babası Kenan Kargavuş ile telefonda görüştü.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci yer aldı. Milletvekili Ekinci ve beraberindekiler ilk olarak 2011 Yılında Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün ailesini ziyaret ederek anneler gününü kutladılar. Daha sonra Şehit Ahmet Kargavuş ve Şehit Ömer Güney'in ailelerini ziyaret eden heyet şehit annelerinin anneler gününü kutlayarak hayır dualarını aldı.

Şehit annesi Süleyman Soylu ile konuşmak istedi

Ziyarette Şehit Ahmet Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile şehit Babası Kenan Kargavuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiklerini ve konuşmak, teşekkür etmek istediklerini belittiler. Şehit annesinin bu talebini geri çevirmeyen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

"Sizlere minnettarız, nice anneler günü diliyorum"

Şehit annesi Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Sayın Bakanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman için dualarımızdasınız, Cumhurbaşkanımıza bütün çalışan Bakanlarımıza duacıyız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sizlere uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bizleri şer odaklara muhtaç etmesin. Gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Bakan Soylu şehit annesi Kargavuş'a "Ellerinizden öpüyorum. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Sizlere minnettarız, nice anneler günü diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü
Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü
Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:24:58. #1.16#

title