Son dakika haber... Soylu: "Devletimiz güçlüdür, milletiyle her zaman beraberdir" Son dakika güncel haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA