Son dakika haber... Soylu: "Devletimiz güçlüdür, milletiyle her zaman beraberdir"
Son dakika güncel haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
22.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA