Son dakika haber! Soylu: "Bütün vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var aman dikkat trafik kurallarına uyalım" Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA