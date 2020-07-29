Son dakika haber! Soylu: "Bütün vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var aman dikkat trafik kurallarına uyalım"
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Son dakika haber! Soylu: "Bütün vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var aman dikkat trafik kurallarına uyalım"

Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

29.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haber! Soylu: 'Bütün vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var aman dikkat trafik kurallarına uyalım'

Kaynak: AA

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