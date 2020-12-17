Son dakika haber | Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı
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Son dakika haber | Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

17.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:07
Son dakika haber | Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye kurallarına uymayan vatandaşlara polis ekiplerince uyarı yapıldı.

Adıyaman'da, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye kurallarına uymayan vatandaşlara polis ekiplerince uyarı yapıldı.

Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı içerisinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun olmayan bir şekilde sohbet etmeye başladı. Durumu fark eden yunus polis ekipleri kalabalık halde sohbet eden kişilere uyararak sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Polis ekipleri aynı zamanda park içerisinde yan yana durarak tespih satan kişilerinde tezgahlarının arasına belirli bir mesafe koyarak satış yapmalarını sağladı. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı
Son dakika haber | Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:09:35. #1.15#
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