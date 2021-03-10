Son dakika haber... Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor

10.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:15
Son dakika haber... Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor

Son dakika haberi: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarına uymayarak fazla yolcu alan yolcu minibüs sürücülerini tek tek yakalıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarına uymayarak fazla yolcu alan yolcu minibüs sürücülerini tek tek yakalıyor.

Korona Virüs (Covid-19) sürecinde denetimlere daha fazla yoğunlaşan trafik polis ekipleri, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda kurallara uymayarak fazla yolcu taşımacılığı yapan sürücüler hakkında tutanak tuttu. Polis ekipleri aynı zamanda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Alişan Nükhet Duru Pelin Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:18:54. #1.15#
title