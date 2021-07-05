Son dakika haber: Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberine göre Adana'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.