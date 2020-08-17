Son dakika haber | Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslar yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve THKP/C VE Dev Yol terör örgütü propagandası yapan 4 şahsı tespit etti. bir süre takibe alınan 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA