Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu
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Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu

Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fenomen akademisi Boom Club'a katılan ve toplam takipçi sayıları 18 milyona ulaşan 8 fenomen, Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi Güçlendirme Komisyonu tarafından takip edilen çocukların evlerine konuk oldu.

Fenomen akademisi Boom Club'a katılan ve toplam takipçi sayıları 18 milyona ulaşan 8 fenomen, Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi Güçlendirme Komisyonu tarafından takip edilen çocukların evlerine konuk oldu. Fenomenler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal medya fenomeni Mehmet Javeed, Yiğit Resmi, Sametizs, Aysude Resmi, Barış Resmi, Öznur Garip, Erenizx ve Yeşim Resmi hesaplarının sahibi gençler, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi Güçlendirme Komisyonu tarafından takip edilen çocuklarla buluştu. Çarşıyı gezen fenomenler, Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan Değişen Oyuncak Atölyesi'nde bulunan çocuklar ile oyunlar oynadı.

Gönül Elleri Çarşısı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan fenomenler, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, onlara hediyeler verdi. Sosyal medya fenomenleri ile çocukların bir araya gelmesi keyifli anlar ortaya çıkardı.

"ÇOCUKLARI MUTLU ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

23 Nisan dolayısıyla Tuzla'da yaşayan çocukları ziyaret eden sosyal medya fenomeni Yiğitcan Çakmak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kardeşlerimize hediyeler dağıttık. Şu anda onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Bugün bizler için çok özel bir gündü. Hem ulusal egemenliğimizi paylaştığımız hem de çocuklarımızın bayramı olan bir gün. Çocukları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

"ÇOCUKLARA BİR ŞEYLER KATTIYSAK BU BENİ ÇOK MUTLU EDER"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Aysude Örnek ise "Ben çocukları çok seviyorum. Onları bugün mutlu etmek beni de mutlu etti. Onların o gülümsemesini görmek, onlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek, aslında daha çok zaman geçirmek isterdim ama maalesef pandemiden dolayı çok fazla zaman geçiremedik. Onlara bir şey katabildiysek bu beni çok mutlu eder. Biz Boom Club üyeleri olarak böyle sosyal sorumluluk projelerine yatkınız. Tuzla Belediyesi de bize böyle imkan sundu. Çocukları tespit ettiler. Bize oyuncak verdiler. Biz de onları çocuklara dağıttık. Tuzla Belediyesine ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu
Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu
Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu
Son dakika haber: Sosyal medya fenomenleri 23 Nisan'a özel çocuklarla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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