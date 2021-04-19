Son dakika haber... Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas'a 226 milyon liraya yakın destek
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Son dakika haber... Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas'a 226 milyon liraya yakın destek

Son dakika haber... Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas'a 226 milyon liraya yakın destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Sivas'ta dönemsel ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişildi.

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Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Sivas'ta dönemsel ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişildi. Salgın sürecinin devam ettiği Sivas'ta zor durumda kalan vatandaşlar devletin sıcak elini her daim yanında hissetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Sivas'ta Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği kapsamında yapılan ödemelerin son durumu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sivas'ta salgının başladığı dönemden 15 Nisan 2021 tarihine kadar olan sürede 225 milyon 854 bin lira ödeme yapıldı.

13 bin 471 kişiye kısa çalışma ödeneği

Sivas'ta Sosyal Destek Programı çerçevesinde 45 bin 333 kişiye 45 milyon 333 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kısa Çalışma Ödeneği ile 13 bin 471 çalışana 87 milyon 610 bin 547 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 8 bin 653 çalışana 40 milyon 834 bin 144 lira ve İşsizlik Ödeneği kapsamında 6 bin 353 kişiye 30 milyon 298 bin 892 lira ödeme yapıldı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında Sivas'ta 10 bin 951 kişiye 10 milyon 951 bin lira ödendi. Ayrıca normalleşme desteği kapsamında 9 bin 240 çalışana 10 milyon 826 bin 419 lira ödendi. Tüm bu ödemelerin toplamı ise 225 milyon 854 bin liraya ulaştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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