Son dakika haber: Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı - Haberler
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Son dakika haber: Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı

Son dakika haber: Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi kapsamında Yozgat'ın Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi kapsamında Yozgat'ın Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, fitness salonunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Beden eğitim öğretmeni Ahmet Türkoğlu da okulun açık olduğu saatlerde salondaki spor aletlerinden öğrenci, öğretmen ve velilerin yararlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yeni yaşam şekillerinin oluşmaya başladığını aktaran Türkoğlu, "Hareketsizlik ve buna bağlı olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizde ortaya çıkan bedensel ve psikososyal problemleri, fiziksel aktivite, spor ile ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." dedi.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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