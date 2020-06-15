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Son dakika haber... (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberi... (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.

Son dakika haber... (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
15.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:54

(Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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