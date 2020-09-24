Son dakika haber... Son Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Son dakika haber... Son Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

24.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:55
Son dakika haber... Son Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en çok fıstığın Şanlıurfa'da üretildiğine dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. İnsanlık tarihinin bilinen en eski medeniyetlerin yaşadığı kentte bulunmaktayız. Burada fıstık hasadı gerçekleştirdik. Maşallah bu yılda fıstıkta ürün rekoltesi oldukça yüksek. Kırımızı fıstığın Urfa fıstığının yüzde 50'si buradan çıkıyor. 100 bin tonun üzerinde verim alınıyor. Şanlıurfa Urfa Fıstığı'nı almayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa'ya verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Ziyaret sonrası, Yıldırım ile Beyazgül, Şanlıurfa'da ilk kez gerçekleştirilecek olan "Sıcak hava balon" uçuşunu temsili olan balon maketinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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