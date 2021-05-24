Son dakika haber! Son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 523 oldu, 178 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 523 oldu, 178 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 523 oldu, 178 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 178 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 523 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 178 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 523 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 178 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 446'a yükseldi. Toplamda 52 milyon 594 bin 333 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 655 testten 7 bin 523 yeni vaka sayısı, 702 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 194 bin 10 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 34 bin 316'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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