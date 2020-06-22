Son dakika haber... Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 480 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haber... Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 480 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haber... Son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 480 yeni Kovid-19 vakası görüldü
22.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 218, Bangladeş'te 3 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son bir günde 218 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 42 bin 313'e yükseldi.

Açıklamada, yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede hastalığa yakalanan 34 bin 942 kişi iyileşti.

Singapur'da, yeni normale dönüşün ikinci aşaması kapsamında 19 Haziran'dan itibaren perakende işletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar, masaj salonları, parklar, spor ve diğer kamu tesisleri yeniden açılmıştı.

Bangladeş'te vakalar 112 bini aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 bin 480 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 115 bin 786'ya yükseldi.

Son bir günde salgın dolayısıyla 38 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1502 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19'a rastlanıp tedavi edilenlerin sayısı 46 bin 755'e çıktı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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