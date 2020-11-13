Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti

13.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:11
Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 326'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 326'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326'e yükseldi. Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 356 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 407 bin 939 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 83 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 83 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah İlker Aksum Yıldız Kenter Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Samet Aybaba Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 20:11:34. #1.14#
title