Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bugün bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

18.09.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:11

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bugün bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 377'ye yükseldi. Bugün toplam 111 bin 113 test yapılırken, bin 771 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 299 bin 810 oldu. Bugün iyileşen bin 60 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 264 bin 805'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 402 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:18:27. #1.15#
title