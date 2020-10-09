Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

09.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:51
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 722"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 722"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi. Bugün toplam 115 bin 295 test yapılırken, bin 629 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 332 bin 382 oldu. Bugün iyileşen bin 402 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 291 bin 754'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 398 olduğu açıklandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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