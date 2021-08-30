Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 245 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 245 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 245 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 245 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 557 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 245 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 557 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 557 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 245 oldu. Bir günde toplam 283 bin 250 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 401 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,22 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 318 bin 338'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
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