Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 244 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 244 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 244 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 244 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 340 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 244 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 340 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 340 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 oldu. Bir günde toplam 295 bin 647 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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