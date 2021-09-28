Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 239 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 239 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 892 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 28 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 892 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 239 oldu. Bir günde toplam 356 bin 661 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 336 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Eskişehir Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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