Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 238 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 238 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 238 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 534 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 534 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 238 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 59'a yükseldi. Toplamda 50 milyon 259 bin 943 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 295 testten, 11 bin 534 yeni vaka sayısı, 1 bin 217 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 83 bin 996 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 856 bin 765'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Ali Koç Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 238 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:29:39. #1.14#

title