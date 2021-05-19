Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 233 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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