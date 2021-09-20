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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 688 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 688 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu. Bir günde toplam 346 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 68,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.

İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 75,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Eskişehir, Çanakkale Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Ağrı takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

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