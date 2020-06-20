Son dakika haber: "Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"
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Son dakika haber: "Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti"

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı.

20.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:01

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 927'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 186 bin 493 oldu. Bugünkü bin 312 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 158 bin 828'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 318, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 781 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" dedi.

(İHA)

Son dakika haber: 'Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA

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