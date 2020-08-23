Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

23.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 121'e yükseldi. Bugün toplam 80 bin 302 test yapılırken, bin 217 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 258 bin 249 oldu. Bugün iyileşen 795 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 237 bin 165'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 783 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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