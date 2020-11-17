Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 103 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 704'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 103 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 704'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 103 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 704'e yükseldi. Bugün toplam 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 421 bin 413 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 688 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 657 olduğu açıklandı.

"MÜCADELENİN KRİTİK AKTÖRLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ. MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı