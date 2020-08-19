Son dakika haber... Son 24 saatte Çin'de 17, Güney Kore'de 297 yeni Kovid-19 vakası saptandı
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Son dakika haber... Son 24 saatte Çin'de 17, Güney Kore'de 297 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 17, Güney Kore'de 297 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haber... Son 24 saatte Çin'de 17, Güney Kore'de 297 yeni Kovid-19 vakası saptandı
19.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 17, Güney Kore'de 297 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 17 Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu vakaların 8'i Şanghay kenti, 4'ü Guangdong, 2'si Cıciang, 2'si Şaanşi, 1'i de Şandong eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 888'e çıktı.?

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 685 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 26'sının durumu ağır olmak üzere 569 olarak açıklandı.

Güney Kore'de "marttan bu yana en yüksek vaka sayısı"

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 297 Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkede marttan bu yana Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıkarken, toplam vaka sayısı da 16 bin 58'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 901 kişinin iyileştiği Güney Kore'de son 24 saatte yeni can kaybı bildirilmezken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 306 olarak duyuruldu.

Vakaların büyük çoğunluğu Sarang Jeil Kilisesi ile bağlantılı

Yonhap ajansının haberinde ise söz konusu vakaların büyük çoğunluğunun başkent Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Söz konusu kiliseyle bağlantılı vakaların sayısının 623'e yükseldiğine dikkat çekilen haberde, kilisenin 4 binden fazla mensubu bulunduğu, bunlardan 3 bin 200'ünün karantina altına alındığı ve 2 bin 500'üne test yapıldığı aktarıldı.

Hükümetin, karantinada bulunmayan 800 kişinin yerlerini tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ise ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulundu.

Hükümet, dün, son aylarda hükümet karşıtı protestolara liderliğiyle ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'e karşı eleştirileriyle tanınan kilisenin papazı Jun Kwang-hoon Jun hakkında "cemaati Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirdiği ve onları test yaptırmaktan vazgeçirdiği" iddiasıyla dava açmıştı.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunan insan sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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