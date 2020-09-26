Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak
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Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak

26.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:10
Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak

Son dakika haberleri: Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacakDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kendi imkanları ile eline geçen malzemelerden uçak maketi tasarlayan Somalili Guled Abdi'nin bugün Türkiye'ye gelerek Teknofest Gaziantep'e katılacağını duyurdu.

Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kendi imkanları ile eline geçen malzemelerden uçak maketi tasarlayan Somalili Guled Abdi'nin bugün Türkiye'ye gelerek Teknofest Gaziantep'e katılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Guled Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kahramanlarıyla buluşacak.Yanındayız Guled" ifadelerini kullandı. Kıran, Guled'in kendi imkanları ile tasarladığı uçak gibi teknolojik ürünlerin maketinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak
Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak
Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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