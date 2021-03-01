Son dakika haber... Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor: "Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı"
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Son dakika haber... Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor: "Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı"

01.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:20
Son dakika haber... Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor:

Gelen son dakika haberine göre Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış gösterdiğini belirterek, ülkedeki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış gösterdiğini belirterek, ülkedeki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Bakan Nor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'deki Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı." ifadesini kullandı.

Nor, "Durum kötü ancak yakın zamanda aşıların uygulanmasıyla salgını yönetebileceğimize eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Virüse bağlı ölümlerde artış yaşandığına dikkati çeken Nor, halkı maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve temizliğe daha fazla dikkat etmeye çağırdı.

Somali'de şimdiye kadar 7 bin 257 kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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