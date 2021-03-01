Son dakika haber... Somali'nin başkentinde halka maske takma zorunluluğu getirildi
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Son dakika haber... Somali'nin başkentinde halka maske takma zorunluluğu getirildi

01.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:28
Son dakika haber... Somali'nin başkentinde halka maske takma zorunluluğu getirildi

Son dakika gündem haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış sonrası maske takmak zorunlu hale getirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış sonrası maske takmak zorunlu hale getirildi.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud Muhammed Filish, tüm umuma açık yerlerde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı.

Filish, lokanta, banka ve market gibi tüm iş yerleri ve kamu kurumlarına, maske takmayan kişilere hizmet vermemeleri talimatı verildiğini belirtti.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki salgının durumunu "korkunç" olarak nitelendirmişti.

Somali'de şimdiye kadar 7 bin 257 kişide virüs tespit edildi, 239 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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