Son dakika haber... Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 6 ölü
27.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:36
Son dakika haberleri... Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi.
AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şehrin KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş