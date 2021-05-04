Son dakika haber: Somali'deki her çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak
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Son dakika haber: Somali'deki her çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak

Son dakika haber: Somali'deki her çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Sağlık

Son dakika haber: Somali Sağlık Bakanlığı, aşı ile önlenebilir salgın hastalıklara karşı ülkedeki her çocuğun aşılanacağını açıkladı.

Somali Sağlık Bakanlığı, aşı ile önlenebilir salgın hastalıklara karşı ülkedeki her çocuğun aşılanacağını açıkladı.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Nur, "Çiçek hastalığının görüldüğü son yer Somali'ydi ama çabalarımız sayesinde hastalığı yenebildik. Çocuk felcini de ortadan kaldırmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğiyle Somali'deki salgın hastalıklara karşı her çocuğun aşılanacağını söyleyen Bakan Nur, iş birliği yapıldığı müddetçe salgın hastalıkların önlenebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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