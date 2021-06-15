Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde yapılan operasyonda 9 örgüt üyesi öldürüldü.

Somali ordusunun DANAB komandolarınca yürütülen operasyon halen sürüyor.

Somali'de bugün başkent Mogadişu'daki askeri eğitim merkezine intihar saldırı düzenleyen Eş-Şebab 20 askerin ölümüne neden olmuştu.

Son 1 aydır Aşağı Şabel ve Orta Şabel mıntıkasında operasyon yürüten Somali ordusu, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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