Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali Özel Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Sablale bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Somali Özel Kuvvetleri, Sablale ilçesinde örgütün bir üssüne operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iki yabancı uyruklunun bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Somali hükümet güçleri ve Somali'deki Afrika Birliği Misyonu'nun (AMISOM) terör örgütü Eş-Şebab'ı 2011'de büyükşehirlerden çıkarmasına rağmen örgüt hala ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı kırsal alanlarda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu