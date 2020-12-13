Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi

13.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:08
Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Somali Özel Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Sablale bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali Özel Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Sablale bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Somali Özel Kuvvetleri, Sablale ilçesinde örgütün bir üssüne operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iki yabancı uyruklunun bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Somali hükümet güçleri ve Somali'deki Afrika Birliği Misyonu'nun (AMISOM) terör örgütü Eş-Şebab'ı 2011'de büyükşehirlerden çıkarmasına rağmen örgüt hala ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı kırsal alanlarda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Tbmm Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:08:37. #1.15#
title