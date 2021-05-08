Son dakika haber | Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü
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Son dakika haber | Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü

Son dakika haber | Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 9 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 9 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Kızılay Derneği Organizasyonel Gelişim ve İletişim Direktörü Abdulkadir Afi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün başkent Mogadişu'da yaşanan şiddetli yağışların ardından bir binanın çöktüğünü belirtti.

Afi, "Mogadişu'da bir evin çökmesinin ardından aceleyle hastaneye kaldırılan 9 çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sellere ve yapısal hasara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bölgeye ambulans sevk edildiğini belirten Afi, enkaz altında kalanlar olabileceğini, bu nedenle kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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