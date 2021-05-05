Son dakika haber: Somali'de sel felaketi binlerce kişiyi yerinden etti
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Son dakika haber: Somali'de sel felaketi binlerce kişiyi yerinden etti

Son dakika haber: Somali'de sel felaketi binlerce kişiyi yerinden etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali'de Şabel Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köy ve kasaba su altında kaldı, binlerce kişi evini terk etti.

Somali'de Şabel Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köy ve kasaba su altında kaldı, binlerce kişi evini terk etti.

Somali devlet televizyonu SNTV'nin haberine göre, Şabel Nehri'nin taşması sonucu Jowhar kentindeki köy ve kasabalar su altında kaldı.

Felaket binlerce kişiyi yerinden ederken, yerel hükümet selin şiddetinin artabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR) yayınladığı uydu fotoğraflarında Şabel Nehri'nin 25 metre olan genişliğinin taşma sonucu bazı yerlerde 42 metreye kadar çıktığı görüldü.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisini ülkenin her bölgesinde hisseden Somali, sellerin yanı sıra kuraklıkla da boğuşuyor.

BM verilerine göre, ülkenin yüzde 80'inden fazlasında kuraklık koşulları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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