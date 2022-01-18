Son dakika haberi: Somali'de intihar saldırısı: 4 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Somali'de intihar saldırısı: 4 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi: Somali'de intihar saldırısı: 4 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kamp yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kamp yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir intihar bombacısı, askeri kamp yakınındaki lokantada kendini havaya uçurdu. Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bölge sakinleri, saldırı sırasında lokantada asker ve sivillerin bulunduğunu belirtti.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmazken, terör örgütü El Şebab ülkenin farklı noktalarında sık sık bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştiriyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mogadişu, İntihar, Somali, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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