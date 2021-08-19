Son dakika haber... Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, intihar saldırganı, başkent Mogadişu'daki Milli İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 2 askerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan" açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Afganistan'dan) Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afganistan'dan) Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Enner Valencia Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:45:27. #1.15#

title