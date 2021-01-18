Son dakika haber... Somali'de Eş-Şebab'ın kuşatma altında tuttuğu bölgeye ilk kez insani yardım gitti
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Son dakika haber... Somali'de Eş-Şebab'ın kuşatma altında tuttuğu bölgeye ilk kez insani yardım gitti

18.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:00
Son dakika haber... Somali'de Eş-Şebab'ın kuşatma altında tuttuğu bölgeye ilk kez insani yardım gitti

Son dakika gündem haberi: Somali'nin Güney Batı eyaletinde 8 yıldır terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunan Hudur kentine ilk kez insani yardım ulaştırıldı.

Somali'nin Güney Batı eyaletinde 8 yıldır terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunan Hudur kentine ilk kez insani yardım ulaştırıldı.

Mogadişu hükümetinin gönderdiği gıda malzemesini taşıyan yardım uçağı, Bakool vilayetindeki Hudur Havalimanı'na iniş yaptı.

Yardımlar, Güney Batı Eyalet Başkanı Abdülaziz Lafta Garen ve bölge sakinlerinin, federal hükümet ve Birleşmiş Milletlere acil yardım çağrısının ardından geldi.

100 bin kişi kuşatma altında

AA muhabirine dün konuşan bölge halkı, ilçeye çıkan yolların örgüt kontrolünde olması ve erzak taşıyanların ölümle tehdit edilmesi nedeniyle açlık tehlikesinin baş gösterdiğini belirterek önlem alınmazsa insani trajediler yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bakol vilayetinin idari başkenti olan kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Hudur, 2012 yıllında Etiyopya güçlerinin desteklediği Somali ordusu tarafından ele geçirilmiş ancak şehre çıkan tüm yollar, Eş-Şebab'ın kontrolünde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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