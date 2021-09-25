Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, "Ceelgaab kavşağında infilak eden araç 7 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı" bilgisini paylaştı. Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

 Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü
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Haber: Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Haberler
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