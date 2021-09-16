Son dakika haber! Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin yetkilerini askıya aldığı duyuruldu.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında bir istihbarat ajansı çalışanının kaybolmasının ardından başlayan gerilim devam ediyor. Son olarak Fermacu'nun, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin yetkilerini askıya aldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Roble'nin yetkilerinin Ekim'de yapılacak seçimler tamamlanana kadar askıya alındığı belirtilerek, "Başbakan Somali Geçici Anayasası'nı ihlal etti" denildi. Roble'nin hükümeti yönetme görevinden saptığı ve bu nedenle yetkilerinin askıya alındığı ifade edildi.

Fermacu ve Roble arasındaki gerilim, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'nda çalışan İkran Tahlil Farah'ın kaybolmasının ardından başlamıştı. Geçtiğimiz hafta, Roble'yi Farah'a ne olduğunu araştırmamakla suçlamış ve görevinden uzaklaştırmıştı. - MOGADİŞU

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