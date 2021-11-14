Son dakika haber: Somali'de çiftçileri öldüren Afrika Birliği askerlerine 39'ar yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Son dakika haber: Somali'de çiftçileri öldüren Afrika Birliği askerlerine 39'ar yıl hapis cezası verildi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Somali'de çiftçileri öldüren Afrika Birliği askerlerine 39'ar yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Somali'de, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) bünyesinde görev yaptığı sırada 7 çiftçiyi öldüren 3 barış gücü askerine, 39'ar yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Somali'de, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) bünyesinde görev yaptığı sırada 7 çiftçiyi öldüren 3 barış gücü askerine, 39'ar yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde 7 çiftçiyi öldüren askerlerin, Uganda vatandaşı olduğu açıklandı.

Öldürülen çiftçilerin ailelerinin de katıldığı davada, 3 Ugandalı askere 39'ar yıl hapis cezası verildi.

Söz konusu dava, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ekim ayından beri devam ediyordu.

Somali'de son zamanlarda yerel halk ile AMISOM askerleri arasında gerginlikler yaşanıyor.

Somali Hükümeti, 4 Kasım'da, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu istenmeyen kişi ilan etmişti.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mulongo'nun, AMISOM'un yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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